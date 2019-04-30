Большинство жителей "ДНР" и "ЛНР" хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Силовик сослался на данные социологического опроса, не уточнив подробности его проведения.

В итоге, по информации Адзинова, 86% населения "республик" изъявили желание получить российское гражданство. Сколько это в абсолютных числах представитель МВД РФ не указал.

По подсчетам самих "республик", по состоянию на 1 января 2019 года в "ДНР" и "ЛНР" проживало 3 743 472 человека. Если рассчитывать 86% от этой цифры, речь идет о 3 миллионах 219 тысячах желающих принять гражданство России.

Как сообщалось, вчера в Новошахтинске Ростовской области начал работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям "ЛНР". А сегодня в селе Покровском открылся аналогичный центр для жителей "ДНР".

Напомним, названа дата, когда жители "ДНР" смогут идти за российскими паспортами.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ об упрощенном гражданстве - с ними можно ознакомиться ниже.