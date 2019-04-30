Если вы посмотрели нашумевший и вызвавший бурю критики клип Rammstein на песню Deutschland и у вас остались вопросы, предлагаем вниманию его анализ. Профильный сайт perevod-pesen.ru подготовил наиболее полный покадровый разбор клипа, который мы публикуем ниже.

Сразу стоит сказать, что в общем эта песня прежде всего для немцев и про немцев, про прошлое и будущее Германии. В песне и клипе просто масса отсылок к истории Германии и к ее современным политическим проблемам.

1. Чернокожая девушка в клипе олицетворяет собой Германию, это даже указано в титрах. Девушку зовут Руби Комми (Rubi Commey @ruby_woo00), и родилась она уже в новой, объединённой Германии в 1991 году, что очень символично. Собственно она олицетворяет собой мультикультурную и толерантную Германию, которой мы и видим её в настоящее время.

Кадр с Руби Комми из титров

2. В самом начале клипа римские солдаты встречают чернокожую женщину-варвара. Она - олицетворение Германии того времени (и на протяжении всего клипа). Указанный год 16 A. D. (16 год от Рождества Христова) - дата Битвы при Идиставизо. В ней римские легионы, вторгнувшиеся в Германию, победили ополчение германских племен под командованием Арминия.

Именно с германскими племенами долго и упорно Римская империя и именно под натиском древнегерманских племен она пала. Рим разоряли вестготы в 410 году и вандалы в 455-м. В 476-м году вождь германцев Одоакр заставил отречься от престола последнего Римского императора. Символично.

Участники группы Раммштайн в роли римских легионеров

3. Кадры средневекового сражения в ходе которого чернокожая девушка рыцарь водружает флаг - отсылка к Тридцатилетней войне, в которой схлестнулись протестанты и католики Германии.

Руби Комми с флагом наперевес

4. Дерущиеся в кастетах Тиль Линдеманн и Рихард Круспе олицетворяют внутриполитические противоречия в Германии после проигрыша в Первой Мировой войне. Отражено противостояние коммунистов и нацистов в 1920-х годах, столкновения на митингах в Германии. На дерущихся делают ставки.

Тиль Линдеманн "против" Рихарда Круспе

5. Дирижабль на фоне идущих вперед и одетых в черное участников группы — это несомненно отсылка к катастрофе дирижабля "Гинденбург". Участники группы вероятнее всего - американцы, отказавшиеся продавать нацистской Германии (да и всем другим странам) гелий для заправки летательных аппаратов.

В результате дирижабль заправили взрывоопасным водородом, что стало причиной катастрофы. После этого события эра дирижаблей пошла на спад. Также есть версия, что уходящие люди в черном олицетворяют собой закат позитивной немецкой технологической мечты и переход к созданию ракет и самолётов для развязывания войн и т.д.

На фоне терпящего бедствие дирижабля "Гинденбург"

6. Далее мы видим партфункционеров ГДР и герб ГДР на фоне. Тиль Линдеман в шляпе - вылитый с Эрих Хонеккер. Космонавт со шлемом СССР вероятно олицетворяет собой Йена Зигмунда, летчика-космонавта ГДР и первого немца в космосе. Партфункционеры ГДР пьют шампанское, украшены орденами и братаются с "советами". Этими кадрами Рамштайн пытается показать нам отрыв верхушки ГДР от простых немцев.

Рамштайн косплеит ГДР

7. Богатая девушка с немецкими овчарками в сопровождении бойцов спецназа - олицетворение уже современной Германии. В современной Германии (как и в ее предшественнице, ФРГ) элиты далеки от народа и ограждены от простых немцев, несогласных с политикой Меркель, бойцами спецназа, собаками, дубинками и слезоточивым газом. Можете поискать в интернете, как полиция разгоняет митинги в Германии.

Современная Германия по мнению Rammstein выглядит так

8. Далее идет вроде бы как отсылка к инквизиции, за спиной которой церковные верха пировали, пожирая тело Германии, в то время как под столом творилась содомия (намек на моральное разложение церкви). Но на 2:47 мелькают солдаты в форме 18-19 века, что можно трактовать в том плане, что и в то время ситуация не поменялась - верхи пируют и разлагаются, низам достаются объедки. Есть версия, что это солдаты Наполеона Бонапарта, который захватил Германию и организовал марионеточное государство - Рейнский союз.

9. Отсылка к послевоенной ФРГ. Несмотря на декларируемую свободу, послевоенная ФРГ была марионеткой США. В кадре немцев в тюрьме (построенной на американский манер) избивают. При этом сыпятся деньги - отсылка к финансовым вливаниям США.

3:47 - отсылка к Третьему Рейху.

10. Изображение концлагеря и взлетающих на его фоне ракет ФАУ-2. На виселице члены группы, олицетворяющие собой жертв нацистского режима. Судя по знакам, которыми помечали заключенных в концентрационных лагерях (вышитые желтая и жёлто-красная звезда Давида, треугольник и красный треугольник) - на виселице еврей (его вешают первым), еврейский политик, гомосексуалист и коммунист (либо либерал, социал-демократ, анархист, в общем - политический оппонент).

Не секрет, что технологический прогресс нацистов основан на использовании и эксплуатировании других народов (и несогласных граждан Германии). Эти кадры уже вызвали тонны критики, но она как минимум здесь не к месту.

4:19 - отсылка к RAF (Rote Armee Fraktion) - Фракция Красной Армии.

11. Эта леворадикальная террористическая организация действовала в Западной Германии в 1960-70-х годах, она ответственна за ряд банковских налётов, убийств и покушений на высокопоставленных чиновников. По сюжету клипа группировка берет в заложники Германию.

12. Далее чередуются разные исторические моменты. Сжигание еретиков на кострах инквизиции в средневековье и сжигание книг нацистским режимом. Средневековые инквизиторы братаются с нацистами. Рядом стоят рыцари времен Тридцатилетней войны. Здесь Рамштайн упрекает церковь Германии того времени в союзе с нацистами. (Кстати говоря, на пряжках ремней солдат вермахта был выбит девиз: "Gott mit uns" (Бог с нами). С этим девизом они вторгались во многие страны, в том числе и в СССР.) В итоге Германию сжигают на костре инквизиции церковники, рыцари и нацисты. Но она перерождается в виде ангела, она беременна.

13. 5:21 над элитой ГДР рушится потолок - олицетворение крушения ГДР. А, кстати говоря, многие немцы с теплотой вспоминают времена ГДР. Существует даже такое понятие, как остальгия (Ostalgie) - ностальгия по той стране. 5:24 - на фоне большого барельефа Карла Маркса идут войска, причём войска уже современные. Судя по всему, Рамштайн намекают на то, что силовики и охранители современной Германии ничем не отличаются от своих коллег времён ГДР, а может зашли еще дальше.

Войска современной Германии на фоне К. Маркса

14. Ну и самые политически острые моменты. Это беременная Германия. Далее иносказательно члены группы Рамштайн поднимают демографическую проблему в Германии и проблему с мигрантами. Не секрет, что с рождаемостью в современной Германии дела обстоят не лучшим образом и убыль населения правительство компенсирует мигрантами. Кадрами с рождающими щенками Рамштайн как бы намекает нам на то, что ничего хорошего из этого не получится. Это самая очевидная версия. Но эти щенки — породы леонбергер. Леонбергеры — ценная и редкая порода, которая была на грани вымирания. Поэтому скорее всего смысл здесь несколько иной.

В целом клипе отображена история Германии с древнейших времен и до нашего времени. Германию во все времена раздирали противоречия (и в начале первого тысячелетия, и в Средние века и в Новое время, и во времена Германской Империи, Третьего Рейха, ГДР и ФРГ. История Германии - это история мрачных преступлений и больших технологических достижений. Основной смысл клипа Rammstein по песню Deutschland - предостережение современным немцам, рядовым и принадлежащим к элите, что что-то неладно в Германии. Путь, избранный фрау Меркель, по мнению участников группы, ведет не туда, возможно даже к гибели Германии.

Собственно, такая попытка пойти против "политики партии" и вызывала массу негатива со стороны правозащитников, сионистских и других организаций, которые пытаются найти в клипе отсутствующие там оскорбления жертв Холокоста, оправдания нацистов или современную нетерпимость к мигрантам.

Чернокожая девушка в золотых сияющих доспехах очень схожа с гербом Германии - черным орлом на желтом фоне.

Видео: youtube.com/Rammstein Official

Как сообщала "Страна", появился текст с переводом скандальной песни Rammstein.

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