Более 40 000 человек в Украине заболели корью с начала 2019 года. При этом 37 из них умерли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Для сравнения, 40 000 плюс-минус несколько тысяч человек - это население Василькова или Ирпеня Киевской области, а также Миргорода Полтавской области.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 17-й недели 2019 года корью заболели 2 175 человек - 1108 взрослых и 1067 детей.

Как сообщала "Страна", Украина попала в топ-3 мира с самой высокой заболеваемостью корью. Ранее в ВОЗ признались, что фактические цифры могут быть гораздо выше. В мире документируется лишь один из десяти случаев болезни.

Напомним, что в Харькове в университете им. Каразина вспыхнула корь. Заболели сразу 26 студентов.