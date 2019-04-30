В Сети активно обсуждают новые фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова. Об этом сообщает ГазетаРу.

Некоторые пришли к выводу, что музыкант мог сделать пластическую операцию - лицо певца изменилось до неузнаваемости. Но никаких дополнительных доказательств операции певца, кроме фотоснимков, не приводится.

Фото: gazeta.ru

Как сообщала "Страна", Стас Михайлов решил оперативно отозвать иск против России в Европейский суд по правам человека. Он хотел судиться с Россией из-за отказа российских судов защитить его права на образ, который обыгрывал на телевидении Александр Ревва, который сыграл Михайлова.

Напомним, что автора Felicita внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Соответствующие данные содержатся на сайте ведомства. Внесение певца в "черный список" было сделано на основании обращения СБУ. На данный момент в список внесено 147 человек.