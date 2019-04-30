Сегодня, 30 апреля, наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии. Об этом сообщает AFP.

"В Японии началась новая эпоха, когда Нарухито официально стал императором после исторического отречения отца от Трона Хризантемы, старейшей монархии в мире", - говорится в сообщении. Японский принц Нарухито стал 126-м императором страны в 00:00 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля при Киеву).

Одновременно в Японии начался первый год эры "Рэйв" ("Прекрасной гармонии"), как называется эпоха правления нового монарха.

Император эры Рэйва Нарухито Фото: ВикиЗнание - Wiki-wiki.ru

Как сообщала "Страна", император Акихито впервые за последние 200 лет по собственному желанию отрекся от престола. Он обратился к японцам со словами прощания и благодарности. Официальная церемония отречения императора от престола проходила в Токио, в зале Сэйдэн Мацу-но-ма императорского дворца.

Ранее мы писали, что с 27 апреля по 6 мая в Японии объявлены национальные выходные: в связи с наступлением новой эры - Рэйва ("Прекрасная гармония").

Напомним, принц Хисахито (внук императора Акихито) станет вторым в очереди на трон после своего отца принца Фумихито, а также после того, как кронпринц Нарухито станет императором.

Как сообщала "Страна", еще в 2016 году 125-й японский император Акихито заявил об отходе от дел. После этого правительство разработало специальный закон, позволяющий ему отречься от престола в пользу наследного принца Нарухито.