В Харькове в ДТП с двумя легковушками пострадала 14-летняя девочка-пассажир. Происшествие спровоцировал 23-летний водитель Mercedes, который угнал автомобиль. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo. После этого водитель Mercedes столкнулся с транспортным средством Renault. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Daewoo. С травмами ноги она доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, не является владельцем данной машины и похитил ее во вторник утром.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: hk.npu.gov.ua

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