Бывший глава Департамента управделами правительства РФ избил жену, сбежал из дома и пропал. Его не могут найти уже более четырех месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Издание сообщает, что в 2012 году Вячеслав Кокунов ушел на пенсию. После этого в семье и начались проблемы – мужчина стал постоянно пить. Его жене это категорически не нравилось, но экс-чиновник продолжал "накатывать" все больше и больше. Во время празднования Старого Нового года между супругами началась ссора – тогда изрядно поддавший Кокунов спустил жену с мраморной лестницы своего роскошного особняка (цены на дома в их поселке Горки-2 начинаются от 150 миллионов рублей).

Женщина сказала, что пойдет снимать побои и завтра вернется уже с полицией. Тогда экс-чиновник "собрал вещи и уехал в закат". Позже жене пришло заявление о разводе. Но и тут не все так чисто. Кокунов по старой чиновничьей традиции записывал все имущество на супругу и сына. А теперь требует вернуть честно заработанное. В ближайшее время пройдет суд по разделу имущества.

Фото: t.me/Lshot

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