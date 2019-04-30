Сегодня, 30 апреля, проигравший президентские выборы Петр Порошенко в очередной раз позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой и условиться встретиться. Об этом гарант заявил в видеообращении на свое странице в Facebook.

"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России.

Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия.

Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, такая позиция найдет поддержку и у избранного президента", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, 11 апреля Петр Порошенко внезапно нагрянул на "1+1", где поругался в прямом эфире по телефону с Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что на пиар-кампанию действующего президента и кандидата на предстоящих выборах Петра Порошенко в Facebook были потрачены миллионы гривен, причем два из них ушло на продвижение "чернухи" против его оппонента Владимира Зеленского.

Ранее штаб Зеленского обвинял Порошенко в "черном" пиаре. В частности, были попытки обвинить Зеленского в наркомании, в Telegram-канале президента появился ролик, в котором его соперника сбивал грузовик. Однако, как сообщала "Страна", у Порошенко заявили, что непричастны к ролику, в котором Зеленского сбивает фура. В БПП заявили, что его репостили сторонники президента, потому что посчитали смешным.

Также мы писали, что Зеленский создал библиотеку черного пиара им. Петра Алексеевича.