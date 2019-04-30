Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, встретился с предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. Об этом сообщает Интерфакс.

О содержании встречи Владимира Зеленского с митрополитом Онуфрием на текущий момент не сообщается. Также новоизбранный президент переговорил с Филаретом (бывший глава УПЦ КП - прим.Ред.).

Помимо этого, сегодня Зеленский встретился с главой ПЦУ. На встрече с Епифанием новоизбранных президент обсудил войну на Донбассе, коррупцию и "разграничение" сфер влияния. Зеленский и Епифаний сошлись на том, что Церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы страны жили в мире и покое.

Напомним, что после первого тура президентских выборов мы разбирались, почему захваты православных храмов представителями ПЦУ пошли на убыль, а уже отжатые церкви стоят пустыми.