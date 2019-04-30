Сегодня, 30 апреля, после оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил избранного президента Владимира Зеленского с победой. Об этом сообщает UA:Харків.

"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - сказал мэр Харькова Геннадий Кернес, который до этого не высказывал активной поддержки Зе-команде.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Геннадий Кернес публично объявил о поддержке действующего главы государства Петра Порошенко:

"За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать: за Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, и к вопросам, связанным с децентрализацией межбюджетных отношений", - сказал Кернес.

"Я знаю, что харьковчане не дают оценку хорошо президенту, я знаю, что они относятся к нему не с таким уважением, как, допустим, к другим политикам. Но мы должны общаться, мы должны разъяснять эти все вещи", - сказал Кернес.

Также городской глава Харькова Геннадий Кернес явился на городскую елку в местный Дворец Спорта в компании влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского, которого СМИ называют "смотрящим" за судами от Банковой.

Кроме того, в Харькове учителям раздавали социологические анкеты формата #Сетки Порошенко.