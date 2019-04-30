Во вторник, 30 апреля, избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием (Думенко). Тот поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

Зеленский и Епифаний были едины в том, что Церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы страны жили в мире и покое. Об этом сообщает пресс-служба победителя президентских выборов.

Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе. Также были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью.

Владимир Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения Церкви и государства.

В завершение встречи Епифаний подарил избранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним, что в самой ПЦУ не утихает борьба за власть. Это ставит под вопрос будущее этой организации после поражения на выборах ее "политического отца" Петра Порошенко.

Также большинство жителей Киева считают, что Томос, который привел к созданию ПЦУ, фактически являлся агитацией Порошенко.