После оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на своего спичрайтера. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Привет, Украина! Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила результаты президентских выборов. Я всем благодарен. Спасибо еще раз за поддержку. И, вы знаете, в этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад произошла инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. И я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем. Пока еще рано. Но, если вы не против, я его процитирую... "Трудись, чтобы в твоей душе не погасли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам, украинцы, всем обещаю... Всем, невзирая на ваш выбор. Обещаю трудиться. Обещаю вас не подвести.

Кстати, если вам сейчас не понравилось это видео, если ты думаешь, что придумал бы или написал [текст для видео] лучше меня, пожалуйста - мы начинаем первый конкурс: "Пресс-секретарь президента Украины". Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка (украинская и английская обязательны); если у тебя есть опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере; если ты готов работать 24/7 - пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту - [email protected] и мы начнем делать это вместе! Спасибо!" - сообщил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

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