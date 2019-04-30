На контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух человек, которые нанесли телесные повреждения правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения. На требование полицейского предоставить документы водитель начал хватать полицейского за форменную одежду и снаряжение. В этот момент из машины вышла пассажирка, которая оказалась его сожительницей водителя. Она неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителя баллонным ключом по голове.

Медики диагностировали у силовика гематому и прокус фаланги на руке.

Сейчас обоих правонарушителей задержали. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Следователи также открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Фото: kv.npu.gov.ua

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