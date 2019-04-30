В Госпогранслужбе отчитались о результатах системы премирования сотрудников за каждый случай отказа от взятки. В ведомстве зафиксировали более тысячи отказов от взяток за 2018 год и более 150 отказов с начала 2019-го.

"Только в этом году уже более 150 отказов на сумму более 500 тысяч гривен", - сообщил в интервью "Цензору" глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

По словам Цигикала, недавно в Госпогранслужбе была введена новая система: если человек отказался от взятки, ему официально выплачивается премия: "Последнее премирование за отказ от 3 тысяч долларов - это 30 тысяч гривен. Случай был в Борисполе. Только сегодня я подписал приказы о вручении 5 или 6 таких премий за отказ от взятки. И люди уже знают, что не взял деньги - получи премию".

Однако глава ведомства добавил, что работает не только пряник, но и кнут: "Наши подразделения внутренней и собственной безопасности в рамках уголовных производств идут на то, чтобы проверять наших сотрудников. Поэтому люди знают, что любой иностранец с деньгами на линии паспортного контроля может подойти к инспектору и сказать - "вы задержаны, работает внутренняя безопасность!" Я вам скажу, что такая профилактика действует наиболее эффективно".

Цигикал отметил, что уже в 2019 году подразделениями внутренней безопасности было проведено почти 600 таких проверок. 18 человек уволены, к дисциплинарной ответственности привлечены более 600 военнослужащих; еще 7 - перемещены в другие места службы; в 88 случаях - информация о признаках преступления внесена в ЕРДР.

Как сообщала "Страна", 23 апреля начался подготовительный этап специальной пограничной операции "Граница-2019" по усилению контроля на границах Украины. Активная ее фаза будет проходить с 10 мая по 30 ноября 2019 года.

Напомним, что трое жителей Волыни пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми. Они задержаны.