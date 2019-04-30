В Кировоградской и Запорожской областях Украины пользователи сняли на видео смерчи. Они были опубликованы 29 и 30 апреля.

Видео, снятое в селе Злынка Кировоградской области на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Юрий Дейкун. "А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", - подписал он заснятый ролик.

Другое видео сняли в Мелитополе Запорожской области. Его загрузили на YouTube-канал "РИА Мелитополь".

Видео: youtube.com/РИА Мелитополь

Видео: facebook.com/Юрий Дейкун

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