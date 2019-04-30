В Украине летом состоится ротация посла Великобритании в Украине - вместо Джудит Гоф на эту должность назначена Мелинда Симмонс. Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Госпожа Мелинда Симмонс была назначена на должность посла Великобритании в Украине после госпожи Джудит Гоф…, которая отправится на другое дипломатическое назначение. Госпожа Симмонс начнет свою работу в Украине летом 2019 года", - говорится в сообщении.

В своем микроблоге в Twitter Симмонс указала: "Очень рада назначению на должность посла Великобритании в Украине! Настойчиво изучаю украинский язык и с нетерпением жду встречи с Украиной и украинцами" (сообщение написано на украинском языке).

Фото: bond.org.uk

Отметим, Мелинда Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности.

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