Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на праздновании 74-й годовщины Победы не будет зарубежных политических лидеров.

По его словам, в этом году никаких специальных приглашений не было, как это обычно и происходит в неюбилейные годы. "Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что такой будет следующая годовщина - 75-летие Победы. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату, вот это будет год действительно особенный. Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств", - добавил он.

Как сообщала "Страна", накануне Дня Победы ветеранов выселяют из помещения в центре Киева. Планируют открыть "Музей революции достоинства".

Также мы писали, что в этом году ко Дню Победы "Интер" покажет военную драму "Ни шагу назад".