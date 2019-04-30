Названа дата, когда жители "ДНР" смогут идти за российскими паспортами
С 7 мая все подразделения миграционной службы Донецка будут осуществлять консультации и прием документов для желающих получить гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодня прием в Донецке осуществляется пока только в одном месте, где находится аппарат миграционной службы (ул. Ходаковского, 10, - прим.Ред.)", - уточнил заместитель начальника миграционной службы "ДНР" Владимир Медведок, который привез в Ростовскую область документы от первых заявителей.
В Telegram-канале "Красивый Донецк" сообщается, что для подачи документов на гражданство РФ жителям "ДНР" нужно иметь:
- заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполняется в Миграционной службе);
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии);
- нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины, и, при наличии, иных государств);
- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (его наличие обязательно).
Напомним, 30 апреля в селе Покровское Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов РФ жителям "ДНР".
Аналогичный центр для жителей "ЛНР" 29 апреля открылся в Новошахтинске.
Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ - с ними можно ознакомиться ниже.
- Как именно будут выдавать паспорта России жителям Донбасса: документы и процедура - читайте здесь.
- 5 главных вопросов о раздаче паспортов - здесь.
- Почему Россия начала раздачу паспортов жителям "ЛДНР" - здесь.
- "Страна" выяснила расценки на гражданство РФ для дончан - здесь.