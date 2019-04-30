С 7 мая все подразделения миграционной службы Донецка будут осуществлять консультации и прием документов для желающих получить гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодня прием в Донецке осуществляется пока только в одном месте, где находится аппарат миграционной службы (ул. Ходаковского, 10, - прим.Ред.)", - уточнил заместитель начальника миграционной службы "ДНР" Владимир Медведок, который привез в Ростовскую область документы от первых заявителей.

В Telegram-канале "Красивый Донецк" сообщается, что для подачи документов на гражданство РФ жителям "ДНР" нужно иметь:

заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполняется в Миграционной службе);

нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии);

нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины, и, при наличии, иных государств);

нотариально заверенную копию паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (его наличие обязательно).

Напомним, 30 апреля в селе Покровское Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов РФ жителям "ДНР".

Аналогичный центр для жителей "ЛНР" 29 апреля открылся в Новошахтинске.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ - с ними можно ознакомиться ниже.