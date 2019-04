Самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее анонсировавший переворот на 1 мая, объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции "Свобода" по свержению легитимного президента страны Николаса Мадуро. Об этом передают РИА Новости.

Гуайдо сообщил, что сейчас он встречается с "основными соединениями наших вооруженных сил" и заверил, что "конец узурпации необратим".

В свою очередь, легитимный министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против группы предателей.

По его словам, в настоящее время идет процесс обезвреживания "небольшой группы военных-предателей", которые заблокировали транспортную развязку Альтамира в столице Венесуэлы для совершения госпереворота.

По данным посольства России в Венесуэле, сегодня обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.

Дистибуидор Альтамира - одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе столицы Венесуэлы, традиционно поддерживающего оппозиционеров. Недалеко от этого района находится авиабаза "Ла-Карлотта", на которой недавно выступал Гуайдо.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".

Сторонники законного президента страны Николаса Мадуро собрались перед резиденцией Мирафлорес в столице в его поддержку.

Chavistas are gathering in front of the Miraflores Palace in Caracas in support of the legitimate president Maduro @NicolasMaduro chanting "We have one leader: Nicolas Maduro!" #HandsOffVenezuela By @MagdaGibelli pic.twitter.com/9rD9AFy54Z