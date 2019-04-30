Самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее анонсировавший переворот на 1 мая, объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции "Свобода" по свержению легитимного президента страны Николаса Мадуро. Об этом передают РИА Новости.

Гуайдо сообщил, что сейчас он встречается с "основными соединениями наших вооруженных сил" и заверил, что "конец узурпации необратим".

В свою очередь, легитимный министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против группы предателей.

По его словам, в настоящее время идет процесс обезвреживания "небольшой группы военных-предателей", которые заблокировали транспортную развязку Альтамира в столице Венесуэлы для совершения госпереворота.

По данным посольства России в Венесуэле, сегодня обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.

Дистибуидор Альтамира - одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе столицы Венесуэлы, традиционно поддерживающего оппозиционеров. Недалеко от этого района находится авиабаза "Ла-Карлотта", на которой недавно выступал Гуайдо.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".

Сторонники законного президента страны Николаса Мадуро собрались перед резиденцией Мирафлорес в столице в его поддержку.

Chavistas are gathering in front of the Miraflores Palace in Caracas in support of the legitimate president Maduro @NicolasMaduro chanting "We have one leader: Nicolas Maduro!" #HandsOffVenezuela By @MagdaGibelli pic.twitter.com/9rD9AFy54Z — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 30 квітня 2019 р.

"Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам", - заявил Падрино.



Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо отметил, что ситуация в стране остается "абсолютно спокойной".

TVVenezuela, поддерживающий оппозицию, заявляет, что сторонники лидера оппозиции Хуана Гуаидо выходят на улицы Каракаса и штата Карабобо.

С чего всё началось:

В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо после разговора с вице-президентом США объявил себя главой Венесуэлы на период действия временного правительства.



Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы.

Как сообщала "Страна", после отзыва персонала из посольства США в Каракасе, Швейцария согласилась представлять интересы Вашингтонска в Венесуэле.

Отметим, что президент Бразилии заявил, что рассматривавшееся как один из сценариев вооруженное вторжение в Венесуэлу - приведет к партизанской войне.