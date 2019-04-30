Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие на встрече с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и доступны для новых властей Украины.

"Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

Как подчеркнул глава российского правительства, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", власти Украины на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложат представителям России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет.

Напомним, что Россия завершила строительство морской части газопровода "Турецкий поток". Также принято решение о продлении газопровода до Болгарии и организации дальнейшего транзита газа через ее территорию.