Сегодня, 30 апреля, в России в тестовом режиме заработал паспортный центр, в котором планируется в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям "ДНР". Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Новый паспортный центр расположен в Неклиновском районе Ростовской области и подчиняется главному управлению по вопросам миграции министерства внутренних дел России. Его задачей будет обслуживание жителей ОРДО, которые решили получить российский документ.

"В селе Покровском развернут пункт приема документов и впоследствии выдачи паспортов для жителей Донецкой народной республики. Сюда будут приезжать и уже здесь находятся уполномоченные лица "МВД ДНР", которые привезли первые документы о приеме гражданства", - сказал журналистам представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Неклиновский район Ростовской области обозначен на карте красным Фото: google.com/maps

Прием и рассмотрение заявлений на получение российских паспортов от жителей Донбасса решено вести на территории Ростовской области, так как там для этого есть все материально-технические возможности.

Как сообщают российские СМИ, первые посетители были готовы подать заявки на получение российского гражданства уже в день открытия пункта. Жительница Донецкой области Галина пришла подать заявление на получение гражданства с мужем, у обоих - украинские паспорта. По ее словам, супруги только на месте выяснили, что подать заявку можно только через уполномоченных лиц. "Просто так прийти и получить паспорт нельзя, здесь нужно время", - сказала Галина.



Накануне аналогичный центр для жителей ЛНР открылся в Новошахтинске.

Редакция "Страны" подготовила несколько материалов, которые касаются указа президента РФ - с ними можно ознакомиться ниже.