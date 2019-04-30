В Киеве прошла встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с главой ПЦУ Епифанием. Их переговоры начались в Михайловском Златоверхом монастыре Киева. Об этом этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

О чем говорят будущий президент и Епифаний - не уточняется. При этом опубликована фотография со встречи. На ней видно, что участники сидят за столом, общаются и улыбаются.

Также на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию. Он отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".

Напомним, перед голосованием в ПЦУ намекали, что на выборах лучше голосовать за Порошенко.

Как сообщала "Страна", ЦИК официально объявила Зеленского президентом Украины. Итоги по всем областям. За Владимира Зеленского проголосовали 13 534 528 граждан.

Отметим, что после первого тура президентских выборов мы разбирались, почему захваты православных храмов представителями ПЦУ пошли на убыль, а уже отжатые церкви стоят пустыми.

Напомним, что в самой ПЦУ не утихает борьба за власть. Это ставит под вопрос будущее этой организации после поражения на выборах ее "политического отца" Петра Порошенко.

Также большинство жителей Киева считают, что Томос, который привел к созданию ПЦУ, фактически являлся агитацией Порошенко.