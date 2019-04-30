Вечером в понедельник, 29 апреля, в Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибла сотрудница полиции. На момент аварии она была не при исполнении. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области.

ДТП произошло около 21:40 в пгт Богородчаны. Автомобиль BMW X5 врезался в Renault Kangoo, пассажирами которого были 31-летняя патрульная и ее 4-летний ребенок, за рулем находился муж полицейской. Женщина скончалась по дороге в больницу. Ребенок в реанимации, мужчина госпитализирован, за их жизнь борются медики.

По предварительным данным, водитель BMW не соблюдал безопасную дистанцию движения и скоростной режим, в результате чего и произошло ДТП. После столкновения он скрылся с места происшествия. Уже на следующий день, 30 апреля, мужчина был задержан, это житель села Росильна 1978 года рождения.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.

Фото: if.npu.gov.ua

Видео: YouTube/ Поліція Івано-Франківської області

Напомним, в Полтаве полицейские по пути на вызов попали в ДТП. Есть пострадавшие.

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