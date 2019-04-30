Правоохранители открыли уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением карты Украины без Крыма в здании аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел 29 апреля. В полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина показана без Крыма.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики", - добавили в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Фото: npu.gov.ua

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