В аэропорту "Борисполь" крутили проморолик Минстеця с Украиной без Крыма
Правоохранители открыли уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением карты Украины без Крыма в здании аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел 29 апреля. В полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина показана без Крыма.
По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики", - добавили в полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.
Фото: npu.gov.ua
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