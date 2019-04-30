Кризис в Венесуэле. Сторонники Гуайдо начали блокировать улицы в Каракасе
Во вторник, 30 апреля, сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса. Об этом сообщает EFE.
Сотни людей с лозунгами поддержки Гуайдо перекрывают движение на некоторых улицах города. Выразить свой протест их агитировал сам оппозиционер.
Отметим, что 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. Также он заявил, что сам находится на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. Сзади него стояла группа военных.
En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.
Напомним, власти Венесуэлы заявили, что в стране происходит госпереворот предателей военных.
Также мы писали, что Гуайдо пообещал с 1 мая начать операцию по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.