В Беларуси подсчитали, сколько всего грязной российской нефти скопилось в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши. Об этом со ссылкой на ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщает БелТА.

По данным первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн.

Напомним, Польша остановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Также остановила транзит по нему и Украина.

Мы писали о том, что чистая российская нефть поступит в Беларусь не раньше 2 мая.

А в РФ, в свою очередь, возбудили уголовное дело из-за грязной нефти в трубопроводе Дружба.