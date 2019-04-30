Сегодня, 30 апреля, в штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на официальные данные ЦИК. Информация появилась на Telegram-канале команды Зеленского.

"21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Сегодня Центральной избирательной комиссией объявлены официальные результаты выборов Президента Украины. Согласно данным обработки 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. А значит мы официально победили во втором туре выборов Президента Украины! Ждем инаугурацию!", - говорится в сообщении Зе-команды.

Напомним, 30 апреля ЦИК официально объявила Владимира Зеленского президентом Украины. За него проголосовали 13 534 528 избирателей из пришедших на избирательные участки. За Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей. Явка составила 62,09%. Результаты зафиксированы в протоколе, который был подписан в 13:45.

Как сообщала "Страна", инаугурация Владимира Зеленского должна состоятся до 3 июня. Именно после этого новый президент обретает все полномочия главы государства.