В понедельник, 29 апреля, в Полтаве автомобиль патрульной полиции попал в ДТП по пути на вызов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Полтавской области в Facebook.

Авария произошла около 15:00 на перекрестке улиц Сенная и Пушкина. По предварительным данным, полицейские ехали на вызов с включенными мигалками и звуковым сигналом. На перекрестке улиц Сенная и Пушкина их автомобиль Toyota Prius столкнулся с Daewoo Lanos.

Водители и пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения, их госпитализировали. Также в результате ДТП автомобили участников получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Фото: ГУ Нацполиции в Полтавской области

Скриншот: Facebook/ Патрульна поліція Полтавської області

Напомним, ГБР подозревает сумских патрульных в убийстве: в их машине нашли труп.

Также мы писали, что в Житомире патрульное авто ехало на вызов о грабеже и врезалось в две легковушки.