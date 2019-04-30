В Коростене Житомирской области поезд смертельно травмировал велосипедиста на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла 29 апреля около 17:50, неподалеку от переезда. "Предварительно установлено, что пассажирский поезд сообщением "Львов-Бахмут", который двигался из Житомира в Коростень, смертельно травмировал велосипедиста, 15-летнего жителя с. Белошицы, который в это время ехал во встречном направлении по железнодорожному мосту", - сообщают правоохранители.

Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Полиция проводит расследование всех обстоятельств инцидента.

Напомним также, что в Житомире патрульное авто ехало на вызов о грабеже и врезалось в две легковушки.

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