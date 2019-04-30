Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что жители оккупированного Донбасса являются "мразями", невежеством и потребовала его отставки. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которая при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Поэтому высказывания министра - это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах", - написала Тимошенко.

По ее словам, последние слова Андрея Ревы переходят любые моральные границы.

"В народе говорят: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". В этом случае: то, что на уме у власти, - на языке у Ревы", - заявила Юлия Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины" Рева демонстрирует политику сознательного раскола украинского общества. Также она напомнила, что в "ЛДНР" живут граждане Украины, которые стали заложниками и пленными в собственном доме.

"Если мы хотим вернуть Донбасс и Крым, то в первую очередь надо думать о людях, которые там живут. Потому что Украина - это не просто территория на карте, как написано на рекламных бордах непосредственного руководителя министра Ревы, премьер-министра Гройсмана. Украина - это украинцы, с их проблемами, неурядицами, болью и мольбами о помощи. Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности", - заявила Юлия Тимошенко.

Скриншот: Facebook/ Юлія Тимошенко

Напомним, Бойко требует возбудить дело против министра Ревы за его слова о "мразях" в так называемых "ЛДНР".

Также мы писали, что министр Рева призвал обложить налогом деньги заробитчан, пересылаемые в Украину.