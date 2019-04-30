Народный депутат и основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что министр соцполитики Андорей Рева должен уйти с поста после своих скандальных слов, что ему "не жалко мразей, живущих в "ЛДНР".

Об этом передает официальный сайт политсилы.

"Заявления министра соцполитики Андрея Ревы, который в интервью BBC World News назвал жителей неподконтрольной части Донбасса "мразями", выходят за все мыслимые и немыслимые рамки. Это не первое подобное заявление госчиновника. Циничное и наплевательское отношение к жителям Донбасса - это именно та политика, которую целенаправленно проводит нынешний режим, - разжигая ненависть в украинском обществе", - заявил оппозиционный политик.

Вместо шагов, направленных на достижение мира, поддержки людей, живущих по обе стороны линии разграничения, единства Украины, - и парламент, и правительство делают всё, чтобы еще больше расколоть украинских граждан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже в ближайшие дни зарегистрирует в Верховной Раде постановление о недоверии этому Кабмину. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении министра соцполитики Андрея Ревы за публичное оскорбление украинских граждан и разжигание межнациональной розни (ст.161 Уголовного кодекса, - ред.). Эти антинародные Кабмин и парламент должны как можно скорее уйти на свалку истории", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционный политик выразил уверенность, что на парламентских выборах украинский народ даст справедливую оценку всем этим "представителям партий войны и ура-патриотам". И новая Верховная Рада объединит тех, кто будет работать на единство страны, на мир, на консолидацию общества ради сильной и процветающей Украины.

"Чем дольше при власти в стране будут оставаться радикальные националисты и ксенофобы, тем сложнее будет преодолеть конфликт и объединить страну. В эти последние месяцы они будут пытаться максимально раздуть пожар противостояния. Плодить антиконституционные законы, урезать права, оскорблять наших граждан. Проиграв выборы, они хотят любыми средствами добиться реванша, даже если ценой будет достоинство и жизнь людей, будущее Украины. Нельзя позволить этому режиму окончательно разрушить страну и расколоть общество. Нам срочно нужна перезагрузка всей власти - и парламента, и правительства", - подчеркнул Юрий Бойко.

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