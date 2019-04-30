Сегодня, 30 апреля, после объявления официальных результатов ЦИК о победе Владимира Зеленского на выборах президента, стало ясно, что крайний срок для инаугурации нового президента до 3 июня.

По закону, 30 апреля было крайним сроком для объявления результатов. 3 мая станет крайним сроком публикации в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'єр". Именно с этого периода начинается общий термин в 30 дней, установленный законом для инаугурации нового президента Украины. Таким образом, граничный срок для дня инаугурации - 3 июня.

Процедура инаугурации урегулирована формально и юридически Конституцией Украины (ст. 104 Конституции Украины). Торжественное вступление Владимира Зеленского на пост должно происходить на заседании Верховной Рады Украины. К присяге его приводит глава Конституционного суда (на данный момент это Станислав Шевчук, - Прим.Ред.).

Напомним, КСУ пообещал, что с его стороны не возникнет никаких препятствий для присяги Зеленского.

"Приведение новоизбранного Президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного Суда Украины, которая безусловно будет выполнена. Любые манипуляции главы Конституционного Суда Украины касательно выполнения этой конституционной обязанности недопустимы, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного Президента Украины к присяге будет невозможна или перенесена из-за отсутствия главы Конституционного Суда Украины", - говорится в заявлении судей КСУ.

Отметим также, что глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о готовности комиссии и к внеочередным выборам Верховной Рады, в случае если новый президент примет решение о досрочном роспуске парламента.

"Если соответствующее решение будет соответственно принято, на всех законных основаниях, то у нас будет мало шансов быть неготовыми. Я бы ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены для того, чтобы они (выборы) состоялись, были оперативно решены. Потому что мы имеем вопросы по законодательству, которое регулирует, мы имеем вопросы по срокам и порядку проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, и которые, скажем, на уровне парламентских выборов, которые будут более проблемными, чем президентские", - заявила Татьяна Владимировна.

Как сообщала "Страна", в Кремле высказались о победе Владимира Зеленского.

Напомним, военный советник Владимира Зеленского заявил, что нужно вступать в НАТО и "нестандартно" отвечать России.