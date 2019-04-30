Один из крупнейших торговых центров Кишинева, которым, по данным СМИ, владел Петр Порошенко, выкуплен молдавской компанией "Twins Estate S.R.L.". Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

"Twins Estate S.R.L." выкупила мажоритарный пакет акций АО "Gemenii S.A." (бывший универмаг "Детский мир"). Договор о купле-продаже в конце прошлой недели одобрен Советом по конкуренции и вступил в силу. При этом покупатель не сообщает подробности сделки, сумму сделки, а также имя продавца.

Сообщается лишь, что торговый центр "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме, а новый владелец намерен обновить центр в соответствии с запросами современного рынка. Собственник также обещает сохранить актуальный бренд "Gemenii", "узнаваемый по всей Молдавии".

Компания "Twins Estate S.R.L." входит в группу компаний "Rogob", которая, по данным СМИ, через третьи лица принадлежит лидеру Демократической партии и главному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. В Молдове его также считает важным деловым партнером Петра Порошенко.

Напомним, Порошенко в марте заработал 28 тысяч, оставшись без премий и надбавок.

Также мы писали, что Петр Порошенко уволил посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.