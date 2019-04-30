Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в настоящий момент в Венесуэле происходит попытка государственного переворота. Об этом он написал в своем Twitter.

Родригес добавил, что венесуэльские власти противостоят "небольшой группе военных-предателей". Также он призвал народ оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы "победить попытку переворота и сохранить мир".

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял, что он ведет переговоры с высшими военными чинами Венесуэлы. Агентство Reuters уточняло, что очевидцы видели Гуайдо около одной из военных баз страны.

Фото: twitter.com/jorgerpsuv

Как сообщала "Страна", Гуайдо пообещал с 1 мая начать операцию по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что попытка решить венесуэльский кризис военным путем приведет к партизанской войне.

Напомним, глава ГРУ считает, что власти США привлекут Колумбию для смены власти в Венесуэле.