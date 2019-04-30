Вчера, 29 апреля, глава Радикальной партии Олег Ляшко поужинал в Израиле на морском побережье в Герцлии (в этом городе сейчас живет олигарх Игорь Коломойский).

Олега Ляшко удалось запечатлеть корреспонденту "Страны". Радикал ужинал в компании двух человек: мужчины и женщины. Судя по фигуре и прическе спутника Ляшко, им мог быть его кум и соратник Юрий Сухин, который часто путешествует с радикалом по всему миру.

"Страна" писала о том, что даже супруга главы Радикальной партии Росита столько не бывала с Олегом Ляшко за границей.

Напомним, "Страна" уже писала, что после выборов, на которых Ляшко показал низкий результат (5,47%), у него возникли сложности с его главным спонсором Ринатом Ахметовым. Последний, как говорят, собирается урезать его финансирование.

В этом смысле визит Ляшко в город, где живет Коломойский, выглядит достаточно примечательно.

Фото: "Страна"

Напомним, в начале апреля на канале Коломойского пригрозили Ляшко обнародовать его любовную переписку с однопартийцем.

Также мы писали о том, как Порошенко и Ляшко встретили День влюбленных.