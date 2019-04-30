За март еще действующий президент Петр Порошенко заработал 28 000 гривен и остался без надбавок и премий. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

"Заработная плата президента Украины Петра Порошенко за март 2019 начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", - сказано в нем. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д) президенту не установлено.

Из зарплаты вычли 5 460 гривен налогов и сборов, после чего оставшиеся 22 540 гривен были перечислены в соответствии с заявлением Порошенко в определенный им благотворительный фонд. Название этого фонда в ответе не уточняется, однако согласно данным портала использования публичных средств деньги перечислены "Благотворительному фонду Порошенко".

Ранее у Порошенко сообщили, что зарплата президента оказалась в три раза больше средней в Украине.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко разбогател почти в 100 раз на излете президентства, но постеснялся об этом сказать.

Более детально причины взрывного роста доходов Порошенко мы рассматривали в материале "Готовится к выборам или сидит на чемоданах. Почему Порошенко начал "светить" огромные суммы в декларациях".