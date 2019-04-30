ЦИК официально объявила Зеленского президентом Украины. Итоги по всем областям
Глава ЦИК Татьяна Слипачук, сегодня 30 апреля, объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины с количеством голосов в 73,22% (у Петра Порошенко 24,45%). Явка составила 62,09% избирателей. Результаты зафиксированы в протоколе, который подписан в 13:45.
Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состоятся в 30-дневный срок после публикации официальных результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Это произойдет 4 мая.
За Владимира Зеленского проголосовали 13 534 528 избирателей из пришедших на избирательные участки. За Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей.
Итоги второго тура по областям (первые цифры показатели Зеленского)
Винницкая область: 484 827 - 267 469
Волынская область: 310 445 - 166 266
Днепропетровская область: 1 434 652 - 177 816
Донецкая область: 710 474 - 86 550
Житомирская область: 430 688 - 141 770
Закарпатская область: 353 760 - 73 223
Запорожская область: 754 798 - 100 419
Ивано-Франковская область: 343 833 - 267 488
Киевская область: 668 245 - 264 163
Кировоградская область: 355 512 - 77 370
Луганская область: 267 710 - 25 252
Львовская область: 448 186 - 815 966
Николаевская область: 452 556 - 66 283
Одесская область: 900 033 - 110 297
Полтавская область: 595 540 - 113 243
Ровенская область: 309 675 - 193 301
Сумская область: 446 812 86 397
Тернопольская область: 262 024 - 242 333
Харьковская область: 1 154 617 - 148505
Херсонская область: 388 327 - 70 431
Хмельницкая область: 443 308 - 168 025
Черкасская область: 459 021 - 119 343
Черновицкая область: 282 223 - 80 509
Черниговская область: 394 756 - 101 451
Киев: 856 310 - 525 831
Заграничный избирательный округ: 26 196 - 32 749.
Отметим, в Донецкой области Петр Порошенко набрал 10,59% голосов избирателей, а Владимир Зеленский - 86,94%. Согласно данным ЦИК, Львовская область - единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко - после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области.
Ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. Отметим, что это крайний срок, предусмотренный законом.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов Владимира Зеленского поддержали 13 541 530 украинцев, за Петра Порошенко проголосовали в три раза меньше граждан - 4 522 320 миллионов.