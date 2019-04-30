Глава ЦИК Татьяна Слипачук, сегодня 30 апреля, объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины с количеством голосов в 73,22% (у Петра Порошенко 24,45%). Явка составила 62,09% избирателей. Результаты зафиксированы в протоколе, который подписан в 13:45.

Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состоятся в 30-дневный срок после публикации официальных результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Это произойдет 4 мая.

За Владимира Зеленского проголосовали 13 534 528 избирателей из пришедших на избирательные участки. За Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей.

Итоги второго тура по областям (первые цифры показатели Зеленского)

Винницкая область: 484 827 - 267 469

Волынская область: 310 445 - 166 266

Днепропетровская область: 1 434 652 - 177 816

Донецкая область: 710 474 - 86 550

Житомирская область: 430 688 - 141 770

Закарпатская область: 353 760 - 73 223

Запорожская область: 754 798 - 100 419

Ивано-Франковская область: 343 833 - 267 488

Киевская область: 668 245 - 264 163

Кировоградская область: 355 512 - 77 370

Луганская область: 267 710 - 25 252

Львовская область: 448 186 - 815 966

Николаевская область: 452 556 - 66 283

Одесская область: 900 033 - 110 297

Полтавская область: 595 540 - 113 243

Ровенская область: 309 675 - 193 301

Сумская область: 446 812 86 397

Тернопольская область: 262 024 - 242 333

Харьковская область: 1 154 617 - 148505

Херсонская область: 388 327 - 70 431

Хмельницкая область: 443 308 - 168 025

Черкасская область: 459 021 - 119 343

Черновицкая область: 282 223 - 80 509

Черниговская область: 394 756 - 101 451

Киев: 856 310 - 525 831

Заграничный избирательный округ: 26 196 - 32 749.

Отметим, в Донецкой области Петр Порошенко набрал 10,59% голосов избирателей, а Владимир Зеленский - 86,94%. Согласно данным ЦИК, Львовская область - единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко - после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области.

Ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. Отметим, что это крайний срок, предусмотренный законом.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов Владимира Зеленского поддержали 13 541 530 украинцев, за Петра Порошенко проголосовали в три раза меньше граждан - 4 522 320 миллионов.