Косово и Сербия снова сядут за стол переговоров после заявления Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о том, что отношения этих стран имеют решающее значение их коммуникации с Евросоюзом. Об этом со ссылкой на Euractiv пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед для лидеров двух балканских стран, чьи отношения ухудшились в последние месяцы. После этого мероприятия президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич сказали, что они согласились снова встретиться в Париже в начале июля.

"Мы согласились с этой совместной инициативой, потому что мы преданы европейской перспективе стран Западных Балкан", - сказала Ангела Меркель. Кроме того, по ее словам перспектива вступления стран в Евросоюз не стоит на повестке дня в Берлине, а остается в руках Европейской комиссии. Правда, по словам Меркель, решающей в этом смысле по-прежнему является стабильность в регионе.

Диалог между Косово и Сербией при посредничестве Брюсселя прекратился через несколько месяцев после негативной реакции на разговоры о возможных изменениях границ.

Напомним, Косово готово отдать часть территории ради соглашения с Сербией.

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