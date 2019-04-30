В Одессе правоохранительные службы перешли на усиленный вариант несения службы из-за планируемых массовых мероприятий на 1 и 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам руководителя областной полиции Олега Беха, 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан.

"С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность - обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций", - подчеркнул Бех во время объединенного инструктажа правоохранительных органов региона на Куликовом поле в Одессе.

Глава полиции Одесской области нацелил личный состав на соблюдение законности и дисциплины, а также недопущения нарушений общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий. "Задача правоохранительных органов - дать возможность людям чувствовать безопасность и защиту", - подчеркнул он. Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и даже 14 служебных собак.

В то же время, правоохранители накануне проведения массовых мероприятий напоминают одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов, а также просят не поддаваться на провокации, соблюдать законность, избегать конфликтов.

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