Джо Байден, который недавно объявил о намерениях участвовать в выборах президента США, выступил с первой предвыборной речью. Об этом сообщает The New York Times.

Это случилось на митинге в его родном штате Пенсильвания. Отмечается, что тут большей поддержкой пользуются республиканцы, поэтому на следующих президентских выборах в 2020 году Пенсильвания будет представлять для демократов особую важность. Байден обратился к избирателям, пообещав возрождение "среднего класса" и повышение минимальной заработной платы до $15 в час по всей стране.

Джо Байден также упомянул в выступлении экономические планы, но без конкретики. Он ничего не сказал о своем главном сопернике Берни Сандерсе, который также будет бороться за выдвижение в кандидаты от Демократической партии. Вместо этого бывший вице-президент США раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за то, что тот представляет не всю страну, а лишь своих избирателей.

Напомним, Джо Байден собрался третий раз попытать удачу на президентских выборах в США.

Также мы писали, что Трамп высказался по поводу участия Байдена в президентских выборах.