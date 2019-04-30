На Международной космической станции (МКС) возникли неполадки в работе блока питания. Об этом со ссылкой на NASA сообщает "Интерфакс".

Неполадки возникли в блоке MBSU, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Наземные службы работают над перераспределением всей электроэнергии через оставшиеся шесть силовых каналов. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Сейчас ведутся работы по установке причины поломки и полному восстановлению работы блока питания. Экипаж находится в безопасности, работе станции также ничего не угрожает.

Теперь в NASA изучают возможные последствия неполадок в системе электроснабжения для предстоящей в среду миссии грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

Напомним, ранее Илон Маск отложил запуск ракеты Dragon на МКС на 1 мая.

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