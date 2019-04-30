Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун после парламентских выборов осенью 2019 года готова сотрудничать с новой властью, если она будет конструктивной. Об этом она рассказала в интервью DW.

Обязательным условием сотрудничества Супрун назвала отсутствие в Кабмине людей, которые блокировали бы реформы. По мнению и.о. главы Минздрава, невозможно работать с людьми, имеющими противоположные мнения.

Также Ульяна Супрун рассказала, что ее кандидатуру в правительство подали представители нынешней коалиции, однако ее команда готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой.

"Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование", - сказала Супрун.

Кроме того, она добавила, что медицинская реформа в Украине является неотвратимой. Супрун вспомнила, как фармацевтическое лобби и почти весь комитет по вопросам здравоохранения не согласились с реформой, так как она предполагала "не в ручной способ раздавать деньги больницам, а платить за конкретные услуги, а таким способом очень трудно что-то воровать и отдавать своему куму или другу".

Также Супрун отметила, что в августе будет руководителем, который дольше всего возглавляет Минздрав в истории независимой Украины. Не мешает ей и статус "и.о.".

Относительно критики реформы со стороны новоизбранного президента Владимира Зеленского и его советника по вопросам здравоохранения Евгения Комаровского, то она ответила, что после выборов команда Зеленского заявляла о поддержке реформ.

"Они бы хотели посмотреть, как они происходят, возможно, дать какие-то советы. Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования, - с 2020 года", - сказала Супрун.

Напомним, Супрун сообщила, что Рада хочет создать отдельные больницы только для депутатов.

Также мы писали о том, как поменяет реформу Супрун советник Зеленского по медицине.