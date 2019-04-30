В Беларусь все еще не идет чистая российская нефть, ее поступление состоится не ранее 23:00 2 мая. Об этом со ссылкой на пресс-служба концерна "Белнефтехим" сообщает "Интерфакс".

Прокачка качественной нефти в направлении Беларуси началась вечером 29 апреля, с учетом скорости и графика ее движения, а также расстояния прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая.

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля в 17:40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь"", - сообщила пресс-служба концерна.

При этом будет восстановлена работа только одной нитки трубопровода "Дружба". Полное восстановление потребует нескольких месяцев.

Напомним, в России возбудили уголовное дело из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба".

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