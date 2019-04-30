В МИД Украины уточнили число пострадавших в ДТП с украинским рейсовым автобусом в Орловской области РФ. Об этом со ссылкой на консульскую службу министерства сообщает "Украинская правда".

Ранее российские СМИ сообщали до 21 пострадавших украинцев из 54 находящихся в автобусе. В украинском МИД уточнили, что из 52 граждан Украины, которые были в транспортном средстве в момент ДТП, пострадали 15, 12 из них уже смогли покинуть больницу, 1 человек находится в тяжелом состоянии в Крамской райбольнице, еще двое - в Орловской областной больнице.

В консульской службе отметили, что остальные пассажиры размещены в гостиницах города Орел. Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали.

Напомним, в Швеции в ДТП перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Казахстане произошло ДТП с автобусом, погибли 11 человек.