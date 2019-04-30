Недавно в СМИ появилась информация о том, что 85-летний американский телеведущий Ларри Кинг умер от остановки сердца после приступа, однако врачи опровергли этот слух.

Об этом со ссылкой на Ora TV, на котором Кинг с 2013 года ведет авторскую передачу Larry King Now, сообщает ТАСС.

По данным медиков, у Кинга не было сердечного приступа и не было остановки сердца, а сам он находится в хорошем расположении духа и благодарит всех за проявленное о нем беспокойство. Кинг действительно был болен. Но это была ангина.

Телеведущий перенес плановую пластическую операцию на сосудах. Ведущий был вынужден обратиться в больницу 23 апреля - раньше намеченного срока - в связи с болями в груди. Его врач успешно провел ангиопластику и имплантировал стенты. Сейчас Ларри Кинг идет на поправку.

Напомним, ток-шоу Кинга Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек.

Ларри Кинг. Фото: Sostav.ua

Напомним, партия Тягнибока и Ларри Кинг получали сотни тысяч долларов в "черной кассе" регионалов.

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