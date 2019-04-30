Украинские и чешские правоохранители договорились о сотрудничестве в сферах борьбы с организованной преступностью, торговлей людьми и других. Об этом написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Меморандум о сотрудничестве с чешской полицией был подписан в Праге 29 апреля. Договор касается работы над раскрытием преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием и проявлениями транснациональной преступности.

"Могу только сказать, что лидерам и членам преступных организаций, которые построили свои дома и спрятали свои деньги в банках за пределами нашей страны, жить станет хуже, а, возможно, уже и не смогут добраться до этих денег и домов", - написал Аброськин.

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, пятерку прокуроров САП подозревают в работе на организованную преступность.

Также мы писали, что Луценко раскритиковал СБУ и Нацполицию за плохую работу в борьбе с организованной преступностью.