В пятницу, 25 апреля, на российском дизель-электроходе "Василий Головнин", направляющемся в порт Кейптаун (ЮАР), скончались двое моряков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь о матросе 1988 года рождения и токаре 1972 года рождения. Они умерли во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун. Причины смерти мужчин на сегодняшний день неизвестны. На расследование инцидента отводится 15 дней, при необходимости срок может быть продлен.

В транспортной группе FESCO, которой принадлежит судно, ситуацию до окончания расследования комментировать отказываются.

Отметим, что ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и ушел в Антарктиду. Рейс был рассчитан на три месяца.

Напомним, на рейсе в Японском море российское судно получило две пробоины в борту.

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