Сегодня, 30 апреля, пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором английский Тоттенхэм примет на своем новом стадионе феноменальный Аякс.

Игра начнется в 21.45 по киевскому времени и в прямом эфире ее в Украине покажет канал Футбол 1.

Главный тренер англичан Маурисио Почеттино перед игрой заявил, что его команда проводит отличный сезон, хотя перед стартом никто не верил, что "шпорам" удастся пройти так далеко.

"Выход в полуфинал - это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. Аякс тоже проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, потом прошли Реал и Ювентус. Будет очень тяжело. Аякс полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч", - заявил Почеттино официальному сайту УЕФА.

Второй полуфинал Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль пройдет завтра, 1 мая.

Фото: twitter.com/uefacom

Напомним, ранее "Страна" сообщала, Шахтер и УЕФА начали развивать детский футбол у линии разграничения.

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