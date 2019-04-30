Президент США Дональд Трамп и члены его окружения подали федеральный иск против Capital One и Deutsche Bank, который начал выдавать следствию документы об их финансах. Об этом пишет "Интерфакс".

Истцы утверждают, что материалы, которые передаются следствию, могут быть использованы для нанесения политического ущерба, и запрашиваются лишь в политических целях.

"Это дело связано с повестками в Конгресс, которые не имеют законной цели. Повестки были выданы, чтобы преследовать президента Дональда Трампа, рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба", - сказано в заявлении.

Требования окружения Трампа и самого президента США заключаются в том, чтобы суд признал повестки Конгресса недействительными и запретил Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

Напомним, президент США Дональд Трамп в 2016 году обращался в крупнейший банк Германии Deutsche Bank за кредитом для своей компании Trump Organization, и банк ему отказал.

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