Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет к системам С-400 "Триумф" вместо тех, которые были повреждены еще в 2017 году на попавшем в шторм корабле.

Об отправке новой партии ракет передает ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.



"В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш", - сказал собеседник агентства.

В Рособоронэкспорте не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Первый полковой комплект С-400 был отправлен китайским военным в конце 2017 года тремя судами, одно из которых, как отмечали в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, попало в сильный шторм в Ла-Манше и было вынуждено вернутся в порт отправления.

Как уточнил в феврале 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов, на судне были повреждены зенитные ракеты, которые пришлось уничтожить, и российская сторона приступила к изготовлению новых боеприпасов.

Позже компания Рособоронэкспорт сообщила, что по факту повреждения ракет к С-400 подала иск к ООО "Балтик Транс-Порт". По данным московского Арбитражного суда, иск подан о взыскании убытков на сумму $161 482 млн. и €1,79 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что появилась карта, куда долетят российские ракеты С-400, размещенные в Крыму.